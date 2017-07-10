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18:40 10.07.2017

СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в понедельник принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.

"Внедряется порядок пересечения государственной границы. Именно такое решение принял СНБО и соответствующие поручения получили все соответствующие органы государственной власти: обеспечить пересечение границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательное снятие биометрических данных – это касается в первую очередь отпечатков пальцев для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украины имеет соответствующее соглашение, т.е. понятно, что в первую очередь, это будет касаться российских граждан", - заявил по итогам заседания СНБО в понедельник в Киеве секретарь Совета Александр Турчинов.

Он подчеркнул, что это связано с необходимостью усиления государственной безопасности.

При этом секретарь СНБО Украины подчеркнул возможность запустить эту систему раньше намеченных сроков при условии, что будет готова соответствующая инфраструктура.

Кроме этого, сообщил А.Турчинов, для граждан Российской Федерации будет введена и к 1 января 2018 года заработает электронная система предварительной регистрации для въезда на территорию Украины.

"Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее, чем в начале следующего года. Вместе с этим, для граждан Российской Федерации будет реализована электронная система предварительной регистрации", - сказал секретарь СНБО Украины.

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