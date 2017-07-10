Порошенко предлагает построить в Украине завод по производству боеприпасов

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны выступил с инициативой строительства в стране современного завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.

"Хочу привести несколько примеров направлений использования средств, которые будут направляться Министерством обороны. Позиция первая: мною внесено предложение по строительству завода по изготовлению боеприпасов с применением современных технологий с полным соответствием стандартам НАТО, что обеспечит взаимную совместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам", - сказал П.Порошенко в ходе заседания СНБО в понедельник.

Глава государства также сообщил, что на реализацию данной инициативы предлагается выделить 1,4 млрд грн. Это, по его словам, даст возможность обеспечить производство боеприпасов в Украине из отечественного сырья.

П.Порошенко подчеркнул приоритетность этого направления в связи с необходимостью восстановления утраченной производственной инфраструктуры, произошедшей вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.