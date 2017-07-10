События

17:58 10.07.2017

Порошенко предлагает построить в Украине завод по производству боеприпасов

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны выступил с инициативой строительства в стране современного завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.

"Хочу привести несколько примеров направлений использования средств, которые будут направляться Министерством обороны. Позиция первая: мною внесено предложение по строительству завода по изготовлению боеприпасов с применением современных технологий с полным соответствием стандартам НАТО, что обеспечит взаимную совместимость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам", - сказал П.Порошенко в ходе заседания СНБО в понедельник.

Глава государства также сообщил, что на реализацию данной инициативы предлагается выделить 1,4 млрд грн. Это, по его словам, даст возможность обеспечить производство боеприпасов в Украине из отечественного сырья.

П.Порошенко подчеркнул приоритетность этого направления в связи с необходимостью восстановления утраченной производственной инфраструктуры, произошедшей вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

СНБО поручил ввести для проживающих в Украине граждан РФ обязательную регистрацию

СНБО одобрил введение биометрического контроля для иностранцев на госгранице

СНБО выступает за направление 6 млрд грн конфискованных средств на оборону

Порошенко: уже сейчас необходимо выделить 1,6 млрд грн на производство и закупку вооружения

Украина для всех иностранцев введет биометрический контроль

ПОСЛЕДНЕЕ

СНБО рекомендует увеличить расходы на оборону и безопасность почти на 3 млрд грн

Мэр Кличко выставил на благотворительный аукцион личную тренировку

Порошенко: за 1млрд грн допсредств минимум 15тыс. контрактников ВСУ должны быть обеспечены жильем

Столтенберг призвал Россию вывести войска с территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ

Киберполиция получила около 3 тыс. обращений об атаках вируса Petya.A

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа комплектующих для мобильных телефонов
РЕКЛАМА