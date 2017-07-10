События

17:42 10.07.2017

Украина для всех иностранцев введет биометрический контроль

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента Петра Порошенко на заседании в понедельник рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины, в частности, внедрение процедуры сбора биометрических данных с въезжающих в страну иностранцев.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины: мы вводим биометрический контроль для всех граждан, пересекающих украинскую границу", - цитирует П.Порошенко пресс-служба главы Украинского государства в понедельник вечером.

"Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал президент и выразил уверенность, что подготовленные проекты решений получат четкое понимание и поддержку в обществе.

П.Порошенко сообщил о выполнении его поручения по подготовке соответствующих проектов документов. Он добавил, что на заседании СНБО в понедельник, 10 июля, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

"Мы отведем необходимое количество времени, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не ощущали каких-либо неудобств", - подчеркнул президент.

При этом он отметил, что Госпогранслужбе должны быть выделены необходимые средства для технического обеспечения выполнения этого решения.

Глава государства также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову взять исполнение решения под личный контроль, для того чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.

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