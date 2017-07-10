Януковичу назначили государственного адвоката

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в региональном центре, такое решение было принято 7 июля.

Центр назначил адвоката во исполнение определения Оболонского суда от 6 июля, которым ему было поручено назначить бесплатного государственного адвоката В.Януковичу, который отказался от своих защитников по делу о госизмене.

"При назначении адвоката в соответствии с ч.2 ст.21 закона Украины о бесплатной правовой помощи учитывалась специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства, - отметили в региональном центре правовой помощи.

В соответствии с поручением центра, адвокат должен прибыть для участия в заседании Оболонского суда на 10.00 12 июля.

Согласно данным единого реестра адвокатов Украины, у В.Мешечека есть свидетельство о праве на осуществление адвокатской деятельности с 13 июня 2012 года, выданное Донецкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры.