НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит расследовать источники кибератак

НАТО предоставит Украине оборудование, которое позволит устанавливать источники кибератак, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Одна из отраслей, которой мы оказываем все больше внимания в сотрудничестве с Украиной, – это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине нового оборудования для некоторых ключевых правительственных институций и структур власти, что позволит Украине расследовать, кто стоит за теми либо иными киберударами, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайное значение", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

По его словам, данное оборудование поможет Украине защитить свои институции от кибератак.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко уточнил, что оборудование предоставят, в частности, Министерству иностранных дел Украины и ряду других министерств, а также Службе безопасности Украины.

"Они получат специализированное оборудование и средства коммуникации не только для того, чтобы защитить наши институции от возможных следующих киберударов, но и для того, чтобы их предупреждать и выявлять", - добавил глава государства.