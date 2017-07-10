События

13:49 10.07.2017

Порошенко: У Украины есть данные об организации РФ кибератаки

Президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность РФ к организации кибератак.

"Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией", - сказал П.Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что 27 июня уже через 40 минут после атаки была организована координация между странами-членами НАТО и Украиной, что дало возможность минимизировать ущерб от кибератак.

"Мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества, чтобы оно было лучше финансировано и более эффективно", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, вирус-вымогатель Petya, распространяющийся схожим образом с вредоносным шифровальщиком WannaCry, 27-28 июня поразил компьютеры ряда предприятий и правительственных структур Европы, в том числе Украины, США и Азии.

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