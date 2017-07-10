Украинско-американские учения "Си Бриз – 2017" стартовали в Одессе в понедельник, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

В рамках учений украинские моряки и их коллеги из стран-партнеров планируют отработать действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, действия многонациональных сил во время операции по обеспечению безопасности в Черном море. В частности, среди запланированных мероприятий: водолазные спуски, курс для досмотровых команд, слаживание тактических групп, тренинг по выживанию в боевых условиях для летного состава, учения по противокорабельной и воздушной обороне, десантная и речная операции и другие.

В общей сложности в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриза", кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

Открывая учения, командующий ВМС Игорь Воронченко отметил, что в этом году учения отмечают своеобразный юбилей – 20-летия с первых учений в 1997 году, и также эти учения – 15-е по счету. "Уверен, что учения будут эффективные и дадут их участникам хорошие результаты", - сказал он.

В свою очередь руководитель учений с американской стороны, капитан 1-го ранга Тейт Вестбрук (Tate Westbrook) рассказал, что часть учений пройдет в режиме "свободной игры", а также одним из элементов будет отработка противолодочной операции в Черном море.

"Благодарю партнеров и союзников за их присутствие тут. Нам необходимо работать вместе, готовиться вместе, и надеюсь, в конце учений мы будем более опытными и тренированными", - сказал он.

Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.