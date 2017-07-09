Задержанный на Донбассе россиянин Агеев подтвердил, что является военнослужащим-контрактником

Задержанный на Донбассе россиянин Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)", - рассказал он в интервью "ТСН. Тиждень" на телеканале "1+1".

В.Агеев подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Задержанный россиянин приехал в свою часть, пробыл там четыре дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Отвечая на вопрос, почему так быстро он был отправлен на восток Украины, В.Агеев сказал: "Отправка, наверное, была. Не знаю… Я не углублялся. Отправили и отправили. Деньги платят, и… служба есть служба".

Отвечая на вопрос, отправляли ли вместе с ним других российских военнослужащих, В.Агеев отметил следующее: "Может быть, других и отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший при пленении В.Агеева командир его группы Александр Щерба)".

По информации "ТСН", мама задержанного российского военнослужащего Светлана Агеева намерена ехать в Украину и попытаться встретиться с сыном.