В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в доме

Взрыв произошел в жилом доме в Голосеевском районе Киева, есть данные о трех пострадавших.

"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно - взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями", - написала начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик на странице в Фейсбуке в субботу.

Вскоре она добавила, что из-под завалов достали женщину, которую также доставят в больницу.

По данным О.Блищик, на месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.

Ранее о взрыве в жилом доме агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве, указав, что, по предварительным данным, это произошло в 3-этажном жилом доме.