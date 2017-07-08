События

14:30 08.07.2017

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в доме

Взрыв произошел в жилом доме в Голосеевском районе Киева, есть данные о трех пострадавших.

"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно - взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями", - написала начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик на странице в Фейсбуке в субботу.

Вскоре она добавила, что из-под завалов достали женщину, которую также доставят в больницу.

По данным О.Блищик, на месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы.

Ранее о взрыве в жилом доме агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве, указав, что, по предварительным данным, это произошло в 3-этажном жилом доме.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Одесса готовится к учениям "Си Бриз-2017"

Суд арестовал двух чиновников "Укрзализныци"

Онищенко сообщил о предоставлении его матери политического убежища в Испании

Боевики за сутки совершили 22 обстрела позиций сил АТО, 4 военнослужащих пострадали – штаб

Боевики с полуночи 10 раз открывали огонь по украинским позициям, четверо военных ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Гамбурга арестовала и задержала более 200 активистов в ходе протестов

Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Свыше ста участников акций протеста в Гамбурге задержаны полицией - СМИ

В Черкасской области обесточенными остаются 17 населенных пунктов – ГСЧС

На Трухановом острове в Киеве не будет капитального строительства, остров останется рекреационной зоной – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
3D-принтеры купить
РЕКЛАМА