На Трухановом острове в Киеве не будет капитального строительства, остров останется рекреационной зоной – Кличко

На Трухановом острове в Киеве не будут строится новые капитальные сооружения, остров останется рекреационной зоной, заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Многие люди спрашивают, что будет происходить с островом. Хочу поставить точку: он не будет застраиваться и останется рекреационной зоной. И мы сделаем ее комфортной для каждого, кто там отдыхает", - заявил мэр в эфире телеканала "Киев".

Виталий Кличко отметил, что, учитывая значительные размеры острова, быстро изменить ситуацию на всей его территории не получится.

"Но постепенно мы будем его обустраивать, планируем сделать два велохаба - один возле Московского моста, другой - возле Пешеходного", - заявил он.

Также городской голова заявил о ряде планов по обустройству спортивных и инфраструктурных объектов на территории острова. В частности, скейт-парк, тренажерные площадки, поле для мини-футбола.

Кроме того, по словам Виталия Кличко, важным для столицы проектом является строительство канатной дороги, которая соединит Почтовую площадь, арку Дружбы народов и Труханов остров, а впоследствии - и Гидропарк.

"Сейчас уже есть несколько потенциальных инвесторов. Мы выбираем лучший вариант. Наша задача - сделать канатную дорогу дополнительной возможностью попасть на остров", - сказал Виталий Кличко.