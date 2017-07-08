Спикер Палаты представителей не сомневается во вмешательстве РФ в выборы в США, но не удивлен заверениями Путина об обратном

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил в пятницу, что не удивлен словами президента РФ Владимира Путина, который на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заверил, что Москва не вмешивалась в американские выборы.

"Неудивительно, что Владимир Путин отрицает подобные вещи, хотя мы знаем, что на самом деле вмешательство было", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

По мнению П.Райана, Россия в течение нескольких лет стремилась повлиять на выборы "не только в США, но и в Европе".

Вместе с тем, спикер Палаты представителей заверил, что попытки РФ повлиять на итоги выборов не принесли результата. "Но, тем не менее, сам факт попытки - налицо", - полагает конгрессмен.