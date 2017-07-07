Геращенко возлагает надежды на помощь ОБСЕ в поисках журналиста Асеева

Украинская сторона требует от ОБСЕ обратиться публично к представителям ОРДО предоставить информацию о месте нахождения журналиста Станислава Асеева, заявляет первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Очевидно, что задержание журналиста, которые во всех странах мира имеют особый иммунитет, требует сегодня двойного внимания не только украинской власти, которая везде кричит об этой истории, а и всего мира, и поэтому мы требуем сегодня также, чтобы и ОБСЕ, и в том числе координаторы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, сделали соответствующие публичные заявления с требованиями к представителям ОРДО, так называемого, чтобы они предоставили полную информацию о месте нахождения журналиста Асеева", сказала И.Геращенко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Она напомнила, что украинская сторона три раза ставила этот вопрос в формате минской группы, а в перерывах между заседаниями отсылала "соответствующие письма в ОБСЕ с требованием прояснить ситуацию по журналисту Станиславу Асееву".

По словам И.Геращенко, представители ОРДО дали "циничный ответ, что они не имеют официальной информации, задерживался ли он, где он находится".

Как сообщалось, С.Асеев, проживающий на оккупированной территории, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, в последний раз С.Асеев выходил на связь 2 июня.