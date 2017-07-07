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18:29 07.07.2017

Предотвращенные возле консульства Польши провокации были заказаны спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила акцию провокационного характера возле консульства Польши в Киеве, заказанную спецслужбами РФ, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

"Предотвращена акция провокационного характера, заказанная спецслужбами РФ, задержаны 29 человек, в том числе организатор акции – гражданин Украины", - сообщили агентству в спецслужбе.

По задумке организаторов, планировавших хулиганские действия возле здания консульства Польши, представители киевских спортивных клубов под видом молодежных организаций, должны были провести акцию – разлить красную краску, повесить на импровизированной виселице чучело и поджечь его.

"Все это должно было сопровождаться экстремистскими выкриками и применением пиротехники. Целью этой акции было разжигание межнациональной вражды, обострение украинско-польских отношений и подрыв авторитета Украины на международной арене", - указали в пресс-центре СБУ.

В СБУ подчеркнули, что каждому из участников этой акции было обещано по 1 тыс. грн за участие в мероприятии.

"Они прибыли на двух автомобилях, в которых впоследствии правоохранители изъяли травматические и газовые пистолеты, холодное оружие, транспаранты с провокационными текстами, флаги, файеры и макет виселицы", - рассказали в пресс-центре.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве сообщили о задержании в центре Киева группы людей, которые планировали совершить провокацию под одним из дипломатических учреждений.

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