Порядка тысячи полицейских направлены в Гамбург дополнительно в связи с протестами

Германские власти приняли решение перевести порядка 1 тыс. полицейских из других немецких городов в Гамбург в связи с продолжающимися протестами, сообщает в пятницу радиостанция Deutsche Welle.

"Мы должны ожидать всего что угодно", - сказал журналистам министр внутренних дел Гамбурга Энди Гроте.

В настоящее время в Гамбурге задействованы около 15 тыс. стражей порядка. По данным Deutsche Welle, число полицейских, пострадавших в ходе столкновений с участниками протестов в Гамбурге, составляет 160 человек.

По последним данным, 45 протестующих задержаны.

Саммит G20 проходит 7-8 июля в Гамбурге.