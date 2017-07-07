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17:46 07.07.2017

Представители ОРДЛО отказываются предоставить омбудсмену возможность посетить удерживаемых лиц

Вопрос о возможности посещения Уполномоченным Верховной Рады по правам человека удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) обсуждается в Минске не только на заседаниях гуманитарной подгруппы, но и на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), сообщила омбудсмен Валерия Лутковская.

"Каждый раз и на заседаниях нашей гуманитарной подгруппы и на заседаниях ТКГ (т.е. на высшем уровне) ставится вопрос. Поскольку Украина пошла навстречу, Украина выполнила все пожелания представителей ОРДО и ОРЛО, касающихся верификации, дополнительной проверки... мы просим в ответ об одной уступке: мы просим о том, чтобы я могла реализовать свои полномочия на территории, которая сегодня не подконтрольна правительству, но она подконтрольна украинской Конституции", - сказала В.Лутковская журналистам в Харькове в пятницу.

По ее словам, представители ОРДЛО либо отказывают в таком визите, либо выдвигают неприемлемые условия.

"К сожалению, каждый раз - отказ или предложение, что это (посещение - ИФ) может быть только в ответ на соответствующий визит т.н.ДНР и ЛНР на подконтрольную украинской власти территорию. Но в Украине только один омбудсмен. На сегодняшний день это я", - сказала В.Лутковская.

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