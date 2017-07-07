Прокуратура проводит обыски в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины в пятницу в 7:00 утра опечатала кабинеты департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) и начала обыски.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Днепропетровской обладминистрации Владимир Юрченко, данный обыск проводится в рамках уголовного производства по делу о якобы растрате бюджетных средств в ходе приобретения препаратов для проведения диализа.

По его словам, в 2017 году еще ни разу не прошли торги по растворам и расходным материалам для перитониального диализа в связи с блокированием и отменной процедуры торгов Антимонопольным комитетом Украины.

"Такая ситуация сложилась по всей Украине, нашему департаменту приписывают растрату в размере 3 млн. 457 тыс. грн. Именно такую сумму вывела какая-то проведенная экспертиза. Война между монополистами за рынки сбыта своей продукции зашла слишком далеко и поставила жизнь многих пациентов под угрозу смерти. Наша задача чтобы процедура диализа была проведена пациентам вовремя и качественно", - сказал В.Юрченко.

Он также заметил, что данное уголовное производство возбуждено Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры по ч.2 ст.191, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Решение на проведение обысков было принято Печерским районным судом города Киева.

В рамках данного дела в департаменте здравоохранения Днепропетровской обладминистрации уже проводилась выемка документов, и все оригиналы были предоставлены следствию. По словам медиков, растворов для проведения диализа осталось на считанные дни. И это те растворы, которые поставщик предоставил в качестве гуманитарной помощи.