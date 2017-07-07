Количество нарушений "режима тишины" в зоне АТО за минувшую неделю увеличилось на 25%

Количество нарушений режима прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции за минувшую неделю увеличилось на четверть, констатирует первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За подотчетную неделю мы констатируем увеличение таких нарушений на 25% в сравнении с предыдущей неделей. Мы зафиксировали увеличение танковых, минометных, артиллерийских обстрелов", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, за неделю зафиксировано 365 обстрелов, в сравнении с 100 неделей ранее.

А.Хуг проинформировал, что на Светлодарской дуге в сравнении с относительным затишьем в предыдущие две недели за подотчетную неделю возросло количество минометных обстрелов.

Также на треугольнике Авдеевке-Ясиноватая-Донецкий аэропорт 29 июня зафиксирована вспышка насилия. "За три часа наблюдатели зафиксировали 50 взрывов", - отметил он.

По словам первого замглавы миссии, в результате увеличения количества обстрелов в Старомихайловке погиб один местный житель, еще двое гражданских лиц были ранены в районе Бахмута, еще один мужчина – в результате обстрела в Докучаевске.

А.Хуг проинформировал, что в настоящее время миссия насчитывает 644 наблюдателя, 566 из них находятся на востоке Украины.