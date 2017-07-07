Украинская молодежь призывает к бойкоту фестиваля в Сочи

Украинские молодежные общественные организации и Министерство молодежи и спорта Украины призывают международное сообщество к бойкоту Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который планируется провести 14-22 октября в российском Сочи.

"Призываю украинскую молодежь, наши молодежные общественные организации проявить патриотизм, достоинство и не принимать участие в этом псевдофоруме молодежи. Призываем другие страны проигнорировать это мероприятие. Мы направили соответствующее обращение в МИД Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, СБУ, Службу внешней разведки, облгосадминистрации и попросил принять соответствующие меры, чтобы в рамках своей компетенции не допустить проведение такого фестиваля", - сказал на брифинге в пятницу в Киеве министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Он отметил, что для участия в этом фестивале приглашены представители так называемых террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". "Кстати, президент Путин лично высказался и призвал не политизировать проведение этого фестиваля, но мне кажется, что как раз эти призывы воспринимают с точностью до наоборот, потому что участие представителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" направлено на их легитимацию, чего мы не можем допустить", - подчеркнул министр.

И.Жданов указал, что данный фестиваль является "левацким" мероприятием, созданным в свое время СССР для продвижения своих интересов в молодежной сфере, а сейчас в аналогичных целях используется Россией.

Он сообщил, что инициировали и поддержали кампанию по бойкоту фестиваля Молодежный национальный совет Украины, Европейский молодежный парламент Украины, Международная молодежная организация AIESEC, "Молодежь Демократического альянса", Молодежный националистический конгресс, Центр гражданских свобод, Национальная скаутская организация Украины.

Глава секретариата Молодежного националистического конгресса Василий Дубовый отметил, что часть делегации на одной из сессий фестиваля собирается посещать города Крыма, более того, они указаны как часть России. "Мы считаем, что такая позиция организаторов фестиваля не отвечает тем ценностям, которые они декларируют", - считает он.

Глава Молодежного национального совета Украины Андрей Колобов указал, что наполнение этого мероприятия и место его проведения носят провокационный характер, и европейские страны и организации должны бойкотировать это событие, учитывая принятую Европарламентом резолюцию по противодействию пропаганде третьих стран, включая Россию.