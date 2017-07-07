События

16:15 07.07.2017

В центре Киева задержана группа людей, планировавших провокацию

В центре Киева в пятницу днем полиция задержала группу людей, которые планировали совершить провокацию под одним из дипломатических учреждений в столице.

"Задержана группа лиц, которые намеревались устроить провокации под одним из посольств", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве в пятницу.

В пресс-центре СБУ агентству подтвердили эту информацию, уточнив, что спецоперация проводилась совместно с сотрудниками спецслужбы.

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