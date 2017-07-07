Свыше 30 тыс. российских военных находятся в оккупированных Донбассе и Крыму

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму находится свыше 30 тыс. российских военных, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"По данным военной разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает свыше 30 тыс. военнослужащих, включая компонент, развернутый в Крыму", - сказал он в ходе совместного заседания Военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук в пятницу в Киеве.

По данным начальника Генштаба, ежемесячно Россия снабжает своих военных на 5 тыс. тонн горючего и 500 тыс. боеприпасов.

В.Муженко подчеркнул, что до сих пор остается большая угроза развертывания полномасштабных военных действий со стороны России.

"Главная угроза - это милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей путем развертывания полноценных военных группировок", - подчеркнул он.