События

15:26 07.07.2017

Свыше 30 тыс. российских военных находятся в оккупированных Донбассе и Крыму

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму находится свыше 30 тыс. российских военных, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"По данным военной разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает свыше 30 тыс. военнослужащих, включая компонент, развернутый в Крыму", - сказал он в ходе совместного заседания Военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук в пятницу в Киеве.

По данным начальника Генштаба, ежемесячно Россия снабжает своих военных на 5 тыс. тонн горючего и 500 тыс. боеприпасов.

В.Муженко подчеркнул, что до сих пор остается большая угроза развертывания полномасштабных военных действий со стороны России.

"Главная угроза - это милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей путем развертывания полноценных военных группировок", - подчеркнул он.

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