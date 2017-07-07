Обыски НАБУ в ПриватБанке касались событий до его национализации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили следственные действия в главном офисе ПриватБанка (Киев) в Днепре 6 июля в связи с расследованием событий, происходившими до его национализации в декабре 2016 года, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Обыски касались событий, которые произошли перед национализацией", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Лондоне.

Глава НАБУ отметил, что пока не готов комментировать возможных подозреваемых по данному делу.

Накануне бюро уточняло, что обыски проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка Украины, а также растраты средств ПриватБанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн.

В свою очередь, ПриватБанк сообщил в пресс-релизе, что следственные действия в главном офисе банка были запланированы за несколько дней и проводились в рамках расследования фактов незаконного предоставления кредитов бывшими владельцами и топ-менеджерами ПриватБанка.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В конце июня Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

Как рассказал 4 июля 2017 года действующий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, ПриватБанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру.

"Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", – заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".