Гамбургский саммит G20 начал работу

В Гамбурге стартовал саммит "большой двадцатки". Саммит начался с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств - участников "Группы двадцати".

"Двадцатка" проходит выставочном комплексе Гамбурга "Мессе", который снискал себе всемирную славу удобного места для проведения международных конгрессов и ярмарок. "Мессе" расположен в самом центре Гамбурга и обладает современной инфраструктурой.

Расположение комплекса в центре города приносит и немало неудобств горожанам в эти дни. Из-за присутствия мировых лидеров приняты дополнительные меры безопасности, передвижение в центре города сильно ограничено. В частности, перекрыты улицы для проезда городского транспорта.

На улицы Гамбурга выведены бронетранспортёры и водометы.

Кроме того, происходят постоянные столкновения полиции с антиглобалистами. По данным полиции, в результате пострадали уже 111 сотрудников органов правопорядка.

На саммите в Германии собрались лидеры 19 стран, Бразилию в этом году представляет министр финансов. Кроме того, на саммит в Гамбург приглашены председатель правительства Испании и премьер-министр Сингапура, лидеры Нидерландов и Норвегии, Вьетнама, Сенегала, Гвинеи.

На встрече на высшем уровне ожидается присутствие руководителей ключевых международных организаций - ООН , Всемирного банка, ВТО , МВФ, ВОЗ и тд.

После официальной встречи лидеров "двадцатки" состоится "ретрит", посвященный борьбе с терроризмом.

В пятницу запланировано два рабочих заседания саммита. Основная повестка саммита будет поделена на несколько рабочих заседаний и посвящена темам глобального экономического роста, вопросам климата и энергетики, в том числе, с привязкой к перспективам реализации Парижского соглашения, проблематике экономической поддержки Африки, миграции и здравоохранению, а также теме цифровой экономики и роли женщины в глобальной экономике.