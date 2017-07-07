События

10:26 07.07.2017

Ехавшие на вызов патрульные сбили на переходе в центре Львова женщину

Во Львове на неурегулированном пешеходном переходе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которого пострадала 29-летняя женщина, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления патрульной полиции города Роман Пилипенко.

По его словам, инцидент произошел 6 июля около 23.00 на площади Старый Рынок в центральной части города. "Экипаж ехал по вызову к месту массовой драки. Были включены синие и красные мигалки. Автомобиль совершал поворот налево и женщина попала в "мертвую зону" - ее не было видно", – рассказал Р.Пилипенко.

По его словам, пострадавшей на месте оказали первую помощь и доставили в больницу. Медики диагностировали у женщины ушибы головы и мягких тканей. По данным агентства, после оказания помощи в клинике, ее отпустили домой.

Как рассказал начальник патрульной полиции, документы по инциденту оформлял представитель прокуратуры. Кроме того, все документы по этому происшествию направлены в Киев, где будет назначена служебная проверка.

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