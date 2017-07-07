События

08:32 07.07.2017

Порошенко наградил 159 военнослужащих ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко наградил 159 военнослужащих Вооруженных сил Украины, пятеро из них – посмертно.

"Президент Петр Порошенко наградил 159 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проявили мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженно выполняли воинский долг", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Один военный отмечен орденом Богдана Хмельницкого II степени, один - орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятеро награждены орденом "За мужество" III степени, двое - медалью "За воинскую службу Украине", 150 военных - медалью "Защитнику Отечества.

Вместе с тем, пятеро героев отмечены президентом наградами посмертно.

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Интерфакс-Украина
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