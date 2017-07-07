События

08:06 07.07.2017

На территории США действуют в настоящий момент 150 российских разведчиков - СМИ

Около 150 предполагаемых российских сотрудников разведки могут действовать на территории США, утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывших и действующих высокопоставленных представителей разведки США.

Как сообщили телеканалу источники, "после ноябрьских выборов американская разведка и правоохранительные органы обнаружили увеличение предполагаемых сотрудников российской разведки, въезжающих в США под видом другой деятельности".

Они отметили, что "в настоящее время около 150 россиян подозреваются в разведке на территории США". "Россияне пополняют свои ряды после того, как в декабре прошлого года власти Соединенных Штатов выслали 35 дипломатов", - добавили источники.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Стива Холла, "российские шпионы могут искать дополнительную информацию о новой администрации Дональда Трампа, так как она по-прежнему непредсказуема".

"Обеспокоенность работников правоохранительных органов заключается в том, что российские шпионы нацелены на людей в США, которые могут предоставить доступ к секретной информации", - передает телеканал.

ФБР отказалось комментировать CNN данную информацию.

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