Пограничники задержали граждан Польши и Израиля, разыскивавшихся Интерполом

Украинские пограничники задержали в среду мошенницу из Польши и наркодилера из Израиля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданку Польши, прилетевшую из Еревана. Во время мер контроля на нее сработала база данных Интерпола. Гражданку соседней страны 1960 года разыскивали правоохранительные органы Польши за мошенничество", - говорится в сообщении.

"В Винницкой области в пункте пропуска "Ямполь-п/п" сработала база данных Интерпола на гражданина Израиля. Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину. Его разыскивали правоохранительные органы Израиля за незаконный оборот наркотиков", - сообщили в Госпогранслужбе.

О фактах задержаний проинформирован дежурный украинского бюро Интерпола в Киеве. Иностранцы переданы сотрудникам полиции.