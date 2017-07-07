События

06:51 07.07.2017

Пограничники задержали граждан Польши и Израиля, разыскивавшихся Интерполом

Украинские пограничники задержали в среду мошенницу из Польши и наркодилера из Израиля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданку Польши, прилетевшую из Еревана. Во время мер контроля на нее сработала база данных Интерпола. Гражданку соседней страны 1960 года разыскивали правоохранительные органы Польши за мошенничество", - говорится в сообщении.

"В Винницкой области в пункте пропуска "Ямполь-п/п" сработала база данных Интерпола на гражданина Израиля. Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину. Его разыскивали правоохранительные органы Израиля за незаконный оборот наркотиков", - сообщили в Госпогранслужбе.

О фактах задержаний проинформирован дежурный украинского бюро Интерпола в Киеве. Иностранцы переданы сотрудникам полиции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один военнослужащий погиб, один ранен в результате 25 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

Порошенко уполномочил Петренко подписать соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в деле об МН17

ПОСЛЕДНЕЕ

На территории США действуют в настоящий момент 150 российских разведчиков - СМИ

В Донецкой области осудят 3 участников банды, участвовавших в захвате здания прокуратуры в Бахмуте весной 2014 – прокуратура

Меркель не будет выступать посредником между Трампом и Путиным – СМИ

Вечером 7 июля движение транспорта на центральных улицах столицы временно ограничат – КГГА

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами в НДСБ "Охматдет"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Звуковые карты
РЕКЛАМА