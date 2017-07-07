Нищук обсудил с представителями европейской киноиндустрии перспективы сотрудничества и производство копродукции

Министр культуры Украины Евгений Нищук в провел встречу с представителями европейской киноиндустрии, в ходе которой поднимались вопросы сотрудничества между странами в контексте кино- и телепроизводства, привлечения к процессам высококвалифицированных специалистов для создания в копродукции стран-участниц.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба Минкульта Украины, встреча Е.Нищука и представителей европейской киноиндустрии состоялась в г.Карловы Вары (Чехия) в рамках 52-го Международного кинофестиваля.

"Я благодарю коллег из европейских стран, которые откликнулись на предложение такой встречи и заинтересованы в обсуждении вопросов нашего дальнейшего сотрудничества, тесном диалоге о предложениях Украины в экономически инвестиционном плане для развития кинобизнеса. Кроме дальнейшей заинтересованности в копродукции мы видим необходимость в более системной работе на украинском кинорынке. Я хочу напомнить, что наша аудитория - одна из крупнейших в Европе - около 45 млн", - сказал Е.Нищук.

Также он заявил, что Украина имеет серьезные хозяйственные объекты, относящиеся к производству кино - большие территории, потенциальная инфраструктура, которую можно использовать совместно государством и частным сектором. Министр привел пример Национальной студии им. А.Довженко где имеется один из крупнейших в Европе павильонов. Е.Нищук подчеркнул, что в нем проходили съемки выдающихся фильмов, но помещение нуждается в модернизации.

"В Минкультуры осознают, что только силами государства эту модернизацию будет провести довольно сложно, как и наладить мощное европейско-украинское кинопроизводство без партнеров. Поэтому Украина открыта к сотрудничеству и интересных совместных проектов", подчеркнул он.

Министр также отметил, что в данный момент важно сосредоточиться на переориентации кино- и телерынка, который в течение многих лет был тесно связан с рынком РФ, на европейского зрителя.

"Украина и европейские страны веками связаны исторически, также у нас много общих тем и сейчас. Мы это видим - в лентах, представленных на кинофестивалях - драматическом украинско-итальянским "Гнезде горлицы", который собирает полные залы зрителей, и в остросюжетной "Границе", которая сорвала шквал аплодисментов здесь, на фестивале в Карловых Варах и многих других. Убежден, и последующие кино- и телефильмы, изготовленные в копродукции, будут такими же успешными и интересными для европейского зрителя. Мы можем делать свои совместные телевизионные сериалы, иметь с того экономическую выгоду и распространять их на все наши страны".

Представители киноиндустрии, присутствовавшие на встрече выразили заинтересованность в сотрудничестве с Украиной. В частности, наработки в сфере кино назвали перспективными представители Чехии, особенно в контексте подписанного в 2016 году Соглашения между Министерством культуры Украины и Министерством культуры Чешской Республики о сотрудничестве в сфере культуры 2016-2020 годов.