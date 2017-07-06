В Мукачево переименовали ул.Шухевича в честь Шептицкого, Бандеры – в Гузара, а ответвление ул.Трудовой назвали тупиком Москаля

Городской совет Мукачево Закарпатской области принял решение о переименовании ул.Степана Бандеры в честь экс-главы Украинской греко-католической церкви (2001-2011) Любомира Гузара, а ул.Романа Шухевича в честь предстоятеля экс-главы УКГЦ (1900-1944) Андрея Шептицкого.

Как сообщается на официальном сайте Мукачевкого горсовета в четверг, соответствующие решения горсовет принял после рассмотрения обращений.

"Принимая во внимание просительный лист предстоятеля Успенского греко-католического собора, декана Мукачево ставрофорного протоиерея Иосифа Ловски об увековечении фигуры блаженнейшего кардинала Любомира Гузара… депутатами решено улица Степана Бандеры переименовать в улицу Гузара Любомира. Рассмотрев обращение председателя МО "Союз Чернобыль Украины" Толчка Алексея с просьбой увековечить память митрополита Андрея Шептицкого, назвав его именем одну из улиц города, депутатами решено улицу Шухевича Романа переименовать в улицу Шептицкого Андрея", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение назвать ответвление ул.Трудовой в городе тупиком Москаля - в честь главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля. "Учитывая предложения комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков в городе Мукачево на сессии горсовета решено присвоить ответвлению улицы Трудовой название тупик Москаля Геннадия", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, улицы Бандеры и Шухевича в Мукачево получили свои названия лишь 3 месяца назад, при чем Г.Москаль торжественно открыл переименованную ул.Шухевича лишь 30 июня, отметив, что Р.Шухевич был одним из создателем Генерального штаба национальной обороны после провозглашения независимости Карпатской Украины в 1939 году.

Л.Гузар скончался 1 июня 2017 года.