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18:48 06.07.2017

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину 9-10 июля и примет участие вместе с президентом Петром Порошенко в заседании комиссии НАТО-Украина, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

Й.Столтенберг посетит Киев по приглашению украинских властей во главе Североатлантического совета - основного политического руководящего органа НАТО, состоящего из постоянных представителей стран-членов организации.

Заседание комиссии НАТО-Украина с участием президента Украины состоится 10 июля, отмечается в сообщении.

В ходе визита генсек НАТО выступит с речью в парламенте Украины, встретится со спикером и главами парламентских фракций. Й.Столтенберг проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и откроет новое здание представительства НАТО в Украине.

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Интерфакс-Украина
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