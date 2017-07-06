Польская PCO обеспечит поставки в Украину оптики для обновления бронетехники ВСУ

Польская PCO S.A обеспечит содействие в модернизации оптико-электронного оборудования бронетехники ВС Украины.

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", согласно заключенному на днях контракту между входящей в госконцерн госфирмой "Укринмаш" и PCO, польская сторона поставит в Украину оптико-электронное оборудование, включая оптические прицелы, перископы и приборы ночного видения, для переоснащения свыше 30 ед. армейской бронетехники, в том числе БМП-1, БМП-1КШ, БРМ -1К.

Как отмечается в сообщении, подписанию контракта предшествовала почти двухлетняя работа, включавшая проведение испытаний польского оборудования с установкой его на бронетехнику, а также кодификацию и сертификацию техники.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госконцерна, на сегодняшний день контракт уже вступил в действие, польской стороной начаты поставки оптико-электронного оборудования в интересах украинского заказчика.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года PSO и входящий в "Укроборонпром" Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) подписали рамочный договор о сотрудничестве в данной сфере.

Договоренности оговаривали передачу украинской стороне польских технологий и комплектующих для ремонта и модернизации оптико-электронного оборудования украинской бронетехники, а также создание на базе ЖБТЗ сервисного центра по обслуживанию модернизированной бронетехники.

Польская PSO - известный европейский производитель оптико-электронных приборов для силовых структур.