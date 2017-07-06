Экс-глава налоговой в Харьковской области Денисюк остается в ИВС

По делу о "налоговых ямах" подозреваемыми являются два экс-главы Государственной налоговой администрации в Харьковской области, один из которых, Андрей Роздайбеда, пошел на сделку со следствием, а другой, Станислав Денисюк, остается в изоляторе временного содержания, сообщили в Главной военной прокуратуре.

"Роздайбеда заключил сделку со следствием, дав признательные показания по делу об организации схем уклонения от уплаты налогов. Что касается Денисюка, то установленный судом залог 100 млн 320 грн не внесен. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания", - сказали корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Собеседник агентства также сообщил, что Печерский суд столицы по требованию Главной военной прокуратуры арестовал имущества на более чем 48 млн.грн. (9 объектов недвижимости и 6 автомобилей).

Согласно официальным реестрам С.Денисюк и члены его семьи владеют четырьмя квартирами в Киеве (площадью 150,2, 114,7, 100 и 80 кв.м.), двумя паркоместами в полуподземном паркинге (42,8 кв.м.), земельным участком (0,95 га), комплексом хозяйственных зданий и сооружений (79,6 кв.м), дачным домом (364,7 кв.м.) и эллингом (160,3 кв.м.) в с.Мартовое Харьковской обл., а также 1/2 земельного участка площадью 0,2 га в с.Гореничи Киевской области, земельным участком площадью 0,2 га в с.Феськи Харьковской области, 1/2 квартиры общей площадью 116,1 кв.м. в Ялте и эллингом общей площадью 228,1 кв.м в Алуште.

Кроме того, им принадлежат 3 гаража и 3 квартиры (206,9, 156,5 и 198 кв.м.) в Харькове, дом с хозяйственными постройками и сооружениями, земельным участком (0,0628 га), 1/3 квартиры и нежилым помещением (110,3 кв.м) в Кривом Рогу, автомобили Toyota Land Cruiser (2011 г.в.), Nissan Qashgai (2012 г.в.), Mercedes-Benz S500 L4 Матис (2007 г.в.), Mercedes-Benz ML 350, Toyota Land Cruiser 200 (2011 г.в.), Lexus RX 270 (2013 г.в), Mercedes-Benz GLC 220, Volkswagen Tiguan (2012 г.в.), Toyota Camry (2015 г.в.), Toyota Corolla (2008 г.в.).

С.Денисюк является одним из учредителей ООО Производственно-строительная фирма "Профит-Плюс", ориентировочная стоимость недвижимого имущества которого составляет 4,938млн.грн.

"Общая ориентировочная стоимость имущества, принадлежащего Денисюку и членам его семьи достигает 119,48 млн.грн. Согласно информации органов ГФС Украины сумма их совокупного дохода с 1998 года по настоящее время составляет почти 41,4 млн грн., что явно не является соизмеримым его состоянию", - подчеркнули в Главной военной прокуратуре.

Собеседник агентства также добавил, что входе обысков по месту жительства С.Денисюка были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме $190 тыс, EUR13,5 тыс, 70 тыс. грн. и другие ценности.

С.Денисюку инкриминируется, что он в период с июля по декабрь 2011г., будучи главой областной налоговой администрации, в составе созданной и организованной Виктором Янковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налоговых обязательств путем безосновательного декларирования "программными" предприятиями – т.н.налоговыми ямами налоговых обязательств по НДС, которые привели к незаконному использованию налогового кредита. В результате непоступления налогов убытки государства, по данным следствия, составляют более 308 млн.грн.

По словам собеседника агентства, подозреваемыми по делу являются еще 3 человека, занимавшие руководящие посты в налоговых органах в Харьковской области в 2011-2012г. Один из них, экс-начальник Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе Харькова Владимир Борисенко также остается под стражей, поскольку за него не внесен залог, установленный судом (2 млн.грн). По данным следствия, в результате злоупотребления В.Борисенко в период с августа 2011г. по апрель 2012г. государству нанесен ущерб от непоступления налогов на общую сумму 490 млн 592 грн. По ходатайству прокуратуры суд арестовал 3 объекта недвижимости стоимостью 627 тыс.грн.

Еще двое подозреваемых - экс-заместитель главы Государственной налоговой службы в Харьковской области Татьяна Маслова и экс-начальник Харьковской областной налоговой инспекции Андрей Криволапов - вышли на свободу после внесения почти 3 млн грн и 4,8 млн грн залога соответственно.

Т.Масловой и А.Криволапову инкриминируется, что они в период с апреля по июль 2012 года, принимали участие в реализации той же незаконной схемы по минимизации налоговых обязательств, что и С.Денисюк, из-за чего государству от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму 452 млн 496 тыс грн. и 390 млн 676 тыс грн, соответственно. Суд арестовал принадлежащие Т.Масловой 2 автомобиля стоимостью почти 1 млн 700 тыс грн., а также принадлежащее А.Криволапову и членам его семьи имущество стоимостью 5,16 млн.грн.

Как сообщалось, 25 мая 2017 года Печерский районный суд г.Киева принял решение об избрании меры пресечения задержанному фигуранту дела о налоговых площадках - экс-главе Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станиславу Денисюку в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 млн 320 грн.