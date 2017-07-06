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16:37 06.07.2017

Луценко: суд по Януковичу будет продолжаться

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене будет продолжено, интересы В.Януковича в суде будет представлять государственный адвокат.

"Янукович оказался трусом еще на ранней стадии суда, но… В стране существует практика предоставления любому лицу государственного защитника. Именно по этой процедуре пошел сегодня суд", - сказал Ю.Луценко журналистам в четверг.

По словам генпрокурора, государственный адвокат будет предоставлен в ближайшее время.

"Суд будет продолжаться дальше. Я уверен, что и здесь закон и справедливость не остановит ничто: ни побег Януковича, ни его трусость, ни его громкие мыльные пузыри о государственном перевороте".

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