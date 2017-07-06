Уголовное производство о государственном перевороте по заявлению Януковича будет открыто

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что по заявлению бывшего президента Украины Виктора Януковича о совершении государственного переворота в Украине будет открыто уголовное производство и будет принято обоснованное законом решение.

"Мы его, конечно, рассмотрим. Зарегистрируем согласно действующему законодательству уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры, изучим и примем законом обоснованное решение. Более того, я сделаю все, что бы это происходило без моего контроля ", - сказал он журналистам в четверг.

При этом он подчеркнул, что как только приедет на рабочее место, он даст распоряжение своему первому заму Дмитрию Сторожуку, которого нет в списке лиц указанных В.Януковичем "совершить все необходимые действия для регистрации этого дела и дальнейшего расследования".