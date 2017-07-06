События

16:23 06.07.2017

СБУ задержала в Луганской области главаря одной из группировок т.н. "ЛНР"

Один из главарей незаконного вооруженного формирования "2-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" были задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в селе Нижняя Ольховая Станично-Луганского района Луганской области.

"Боевик непосредственно отвечал за боеготовность террористического подразделения, получение и учет вооружения из Российской Федерации. Также злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - сообщается на официальном сайте СБУ в четверг.

Задержанному объявлено о подозрении по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации), ведутся следственные действия. "Он уже общается со следователями, в частности, рассказал о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористических подразделений, управление незаконными вооруженными формированиями кадровыми российскими военными", - говорится в сообщении

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Показания Кацубы дают основания готовить представление о снятии неприкосновенности с Бакулина

Луценко анонсировал представление на снятие неприкосновенности с нардепа Вилкула

Луценко: суд по Януковичу будет продолжаться

Уголовное производство о государственном перевороте по заявлению Януковича будет открыто

Глава СММ ОБСЕ в Украине заявляет о сохранении угроз безопасности участников миссии

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве ожидается наплыв свадебных пар на "счастливое" 7 июля

50-я сессия ПАЧЭС пройдет в Киеве в ноябре 2017 года

Луценко сообщил об обстреле квартир прокуроров по делу "налоговых площадок" Клименко

Выделенного на общественное вещание финансирования недостаточно для запуска качественного продукта

Каждый четвертый призванный офицер запаса пожелал подписать контракт с ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Услуги на price.ua
РЕКЛАМА