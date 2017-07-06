СБУ задержала в Луганской области главаря одной из группировок т.н. "ЛНР"

Один из главарей незаконного вооруженного формирования "2-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" были задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в селе Нижняя Ольховая Станично-Луганского района Луганской области.

"Боевик непосредственно отвечал за боеготовность террористического подразделения, получение и учет вооружения из Российской Федерации. Также злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - сообщается на официальном сайте СБУ в четверг.

Задержанному объявлено о подозрении по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или организации), ведутся следственные действия. "Он уже общается со следователями, в частности, рассказал о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористических подразделений, управление незаконными вооруженными формированиями кадровыми российскими военными", - говорится в сообщении