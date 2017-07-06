Выделенного на общественное вещание финансирования недостаточно для запуска качественного продукта

Национальная общественная телерадиокомпания Украины призывает правительство на надлежащем уровне профинансировать создание общественного телерадиовещания в Украине.

"Создание общественного телерадиовещания - это одна из наиболее важных реформ, которая приближает Украину к клубу цивилизованных демократических стран. И поэтому весь мир без преувеличения смотрит на то, как эта реформа проходит в Украине", - сообщил глава наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" Татьяна Лебедева на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, уже избрана команда реформаторов на прозрачном открытом конкурсе и начался этап, который требует основных предусловий существования общественного телерадиовещания, в том числе необходимого финансирования из госбюджета. "Если будет недофинансирование общественного, я думаю, что это будет воспринято, как сигнал того, что власть не хочет, чтобы общественное было полностью независимым и жизнеспособным", - сказала Т.Лебедева.

Она отметила, что на сегодня есть опасность недофинансирования этого общественного. "Если в законе об общественном телерадиовещании Украины написано, что Национальная общественная телерадиокомпания должна получить 0,2% от бюджета, то давайте привыкать к тому, что законы в нашей стране нужно выполнять", - сказала она, отметив, что чуть ранее получили обнадеживающий сигнал от премьер-министра о надлежащем финансировании общественного вещания.

Глава Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг добавил, что создание общественного вещания - это обязательство Украины перед Советом Европы. "Общественное вещание является важным для Украины, ведь преимущественное большинство граждан получает новости о политике и разные события в государстве из национальных телеканалов. В украинском контексте именно служба общественного вещания может обеспечить правдивые, непредвзятые и сбалансированные новости", - сказал он.

По словам М.Энберга, в соответствии с законом, правительство должно выделить 0,2% расходов от бюджета на это направление. "Мы знаем негативные примеры других стран-членов, где существенно сокращено или вообще прекращено финансирование общественных вещателей, что приводило к снижению плюрализма СМИ. Мы приветствуем заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что финансирование Национальная общественная телерадиокомпания будет проходить в полной мере, как этого требует закон", - сказал он.

В свою очередь глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания отметил, что выделенной суммы на сегодняшний день в недостаточно для запуска качественного продукта. "У нас на производство в 4 раза меньше (средств - ИФ) чем на трансляцию. Эта огромная система существует только для того, чтобы просто содержать саму себя, это ужасно. Мы надеемся, что недостающие суммы должны быть добавлены и чтобы там были заложены не только существование, но и изменения, которые должны произойти в структуре, и в эфире", - сказал он.

З.Аласания добавил, что до осени финансирование должно быть увеличено, чтобы вещание заработало качественно.

Согласно информации, в 2017 году общественная телерадиокомпания должна была получить из госбюджета 1,2 млрд грн, однако в бюджете было предусмотрено только 75% от этой суммы - на 309 млн грн меньше.