Ветераны и пенсионеры МВД перекрыли движение в центре Киева

Ветераны и пенсионеры Министерства внутренних дел Украины перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве, требуя перерасчета пенсий.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, ветераны и пенсионеры МВД вышли на проезжую часть улицы Грушевского. "На месте находятся полицейские, проводятся профилактические беседы", - сообщили в полиции, отметив, что акция в целом проходит спокойно, без инцидентов.

Об акции ветеранов МВД с требованием нового формата расчета пенсий, сообщили на своих страницах в Facebook народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин и глава Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.