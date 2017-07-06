События

14:12 06.07.2017

Ветераны и пенсионеры МВД перекрыли движение в центре Киева

Ветераны и пенсионеры Министерства внутренних дел Украины перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве, требуя перерасчета пенсий.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, ветераны и пенсионеры МВД вышли на проезжую часть улицы Грушевского. "На месте находятся полицейские, проводятся профилактические беседы", - сообщили в полиции, отметив, что акция в целом проходит спокойно, без инцидентов.

Об акции ветеранов МВД с требованием нового формата расчета пенсий, сообщили на своих страницах в Facebook народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин и глава Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.

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