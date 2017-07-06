В отношении задержанных российских пограничников возбуждено дело

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, досудебное расследование начато 3 июля.

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ - заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 году до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины", - информирует СБУ.

Отмечается, что сейчас задержанные российские пограничники находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

"В ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, и будут инициировать перед судом избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине.

30 июня Каланчацкий районный суд Херсонской области постановил привлечь двух задержанных российских пограничников к административной ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания), а также уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 320 грн.