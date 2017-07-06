Отзыв Януковичем адвокатов направлен исключительно на затягивание судебного процесса – прокурор

Позиция экс-президента Украины Виктора Януковича по отказу от своих адвокатов направлена только на затягивание судебного процесса в уголовном производстве по обвинению его в государственной измене, которое проводится по специальной (заочной) процедуре, считает прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Сторона обвинения считает, что данная позиция Януковича направлена только на затягивание времени, затягивание самого процесса. Потому что данное лицо уклонялось от органа досудебного следствия, уклоняется сейчас от суда с целью избегания уголовной ответственности за преступления, которые он совершил против народа Украины и против своего государства", - сказал он журналистам после завершения заседания Оболонского районного суда Киева в четверг.

Р.Кравченко уверен, что после отказа экс-президента от своих адвокатов государство предоставит ему профессионального адвоката, и процесс будет проводиться уже с новым защитником.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли смена защитников в процессе то, что он начнется сначала, Р.Кравченко отметил, что это лишь означает, что новому адвокату будет предоставлено время для ознакомления с материалами уголовного производства. Прокурор добавил, что только суд должен решать, сколько времени это может занять.

Р.Кравченко сообщил, что сторона обвинения подала в суд 19 томов своих доказательств. "Сторона защита открыла нам два тома своих доказательств, а сколько сторона защиты подавала до этого времени и сколько уже сформированных томов их доказательств находится у суда – мне неизвестно", - отметил он.

Ранее в это день Оболонский районный суд г.Киева объявил решение о предоставлении бесплатной правовой помощи по делу В.Януковича. В заседании по делу о госизмене бывшего президента Украины объявлен перерыв до 10:00 12 июля для выполнения решения суда о привлечении защитник.

В данном процессе В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

По решению суда дело рассматривается по специальной (заочной) процедуре.