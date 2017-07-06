В Киеве откроется выставка работ воинов АТО "Жизнь на нуле"

В Киеве 7 июля откроется выставка "Жизнь на нуле", на которой будут представлены работы воинов-участников антитеррористической операции.

Как сообщила координатор выставки Инны Ермаковой на пресс-конференции в четверг, открытие состоится в пятницу, 7 июля, в 14:00 в Киевской фортеце.

"Благодаря тому, что это искусство, которое зародилось именно на передовой, мне кажется, это даст толчок, чтобы ребята могли рассказать и были услышаны. А мы - услышать и, как результат, - понять, чтобы общество достигло взаимопонимания: те, кто был на "нуле", и кто остается в мирной части Украины. Искусство - это именно тот инструмент, благодаря которому, возможно, будет больше взаимопонимания в обществе", - сказала она.

И.Ермакова проинформировала, что всего на выставке будут представлены 65 фотографий, 34 картины, написанные истории и музыкальные произведения, созданные воинами АТО.

В частности, все желающие смогут увидеть работы бойца 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Юрия Величко (позывной "Фотограф"), младшего лейтенанта штаба 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" Павла Кулика (позывной "Барклай"), инструктора по стрелковому и гранатометному делу батальона "Донбасс-Украина" ВСУ Игоря Мыхайлышина (позывной "Пианист"), главы "Всеукраинской организации "Национальное объединение ветеранов-инвалидов" Анатолия Горбенко (позывной "Бугор"), автора книги "Иловайск" Евгения Положия.