НАБУ проводит обыски в главном офисе ПриватБанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действия в главном офисе ПриватБанка (Киев) в Днепре, сообщает Бюро.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют следственные действия в главном офисе ПАО КБ "ПриватБанк" в Днепре", - говорится в сообщении НАБУ на странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По информации Бюро, указанные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств ПриватБанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн.

В свою очередь, ПриватБанк сообщил в пресс-релизе, что следственные действия в главном офисе банка были запланированы за несколько дней.

"В рамках уголовного производства по расследованию фактов незаконного предоставления кредитов бывшими владельцами и топ-менеджерами ПриватБанка в банке совместно с НАБУ проводятся плановые работы. На основании заявления Национального банка Украины (НБУ) подразделения финучреждения совместно с детективами НАБУ проводят тщательный анализ документов", - отмечено в документе.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

На минувшее неделе Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

Как рассказал 4 июля 2017 года действующий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, ПриватБанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру.

"Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", – заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".