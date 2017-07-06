Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о государственном перевороте

Экс-президент Украины Виктор Янукови подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о государственном перевороте в стране, заявил его адвокат Виталий Сердюк.

"В нём (заявлении – ИФ) будут непосредственно освещены все события, будут допрашиваться те самые лица, которые не пожелали прийти, в том числе и господин Луценко (генеральный прокурор Юрий Луценко – ИФ), который не пожелал прийти ни в статусе свидетеля, ни в статусе прокурора, ни в статусе генерального прокурора в этот суд", - сказал адвокат журналистам в четверг у здания Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о госизмене В.Януковича.

"Прямо обвиняется Виктором Януковичем Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков - ИФ), Кличко (мэр Киева Виталий Кличко), Луценко… Также речь идет о Наливайченко (экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ИФ), Парубие (председатель Верховной Рады Андрей Парубий - ИФ), Пашинском (народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский - ИФ), Турчинове, (секретарь СНБО Александр Турчинов - ИФ), Тягнибоке (лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ИФ), Яценюке (экс-премьер Украины Арсений Яценюк – ИФ) и других лицах, которые причастны к соответствующим событиям", - рассказал адвокат.

Отвечая на вопрос, значится ли в списке, указанном в заявлении В.Януковича о совершении государственного переворота, действующий глава государства Петр Порошенко, адвокат сказал: "Вопрос причастности господина Порошенко к инкриминируемым действиям должно решать следствие на основании собранных доказательств в своей совокупности. Вопрос его ответственности должен быть изучен, в том числе, Генеральной прокуратурой, в ходе досудебного следствия".

По его словам, в поданном В.Януковичем заявлении подчеркивается, что госпереворот совершила "организованная группа лиц, также установлены надлежащие и допустимые доказательства".

"Речь идет об умышленных, четко организованных действиях во вред государству Украина, которые заключаются в насильственном захвате власти в нашем государстве. Именно эти действия привели… к негативным событиям в Крыму и утрате территориальной целостности", - подчеркнул В.Сердюк.

По его словам, это заявление лично подписано В.Януковичем. "В рамках этого заявления будут установлены все акты, которые стали условием ситуации, которая сейчас в Украине – это война, утрата территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане", - сказал В.Сердюк.

Отвечая на вопрос о том, зарегистрировано ли это заявление в Генпрокуратуре, В.Сердюк сказал: "В настоящее время заявление подано. Защита ожидает его регистрации в соответствии с действующим законодательством".

"Генеральная прокуратура Украины, как обычно и других производствах, не уведомила защиту о регистрации, но защита добьется этой регистрации, и наше общество сможет публично следить за всеми событиями в этом уголовном производстве", - подчеркнул адвокат.