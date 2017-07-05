США не стремятся к конфликту с КНДР, считают ракетные испытания Пхеньяна военной эскалацией - постпред при ООН

Власти США считают недавнее испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты серьезной военной эскалацией, заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Пуск КНДР ракеты - это ясная и резкая военная эскалация", - сказала она на заседании СБ ООН.

При этом Н.Хейли отметила, что США "не стремятся к конфронтации на Корейском полуострове" и предпочли бы решить проблему КНДР дипломатическим путем.