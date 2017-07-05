События

22:50 05.07.2017

Тиллерсон изучает вопрос о том, как США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений по Украине – госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пока собирает информацию и формирует свой собственный взгляд на вопрос урегулирования в Украине, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Госсекретарь формирует свой собственный взгляд и также собирает информацию о том, каким наилучшим образом США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений", - сказал он в среду на брифинге в преддверии визита госсекретаря США в Киев 9 июля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

После заявления Януковича любые решения суда по делу о госизмене будут никчемными – адвокат

Янукович заявляет об отказе участвовать в судебном процессе в Украине по делу о госизмене и отзывает адвокатов

Поезд врезался в легковушку в Запорожской области

Украина и Нидерланды подпишут соглашение о сотрудничестве в рассмотрении дела о сбитом авиалайнере МН17

Представление на Лозового законное и мотивированное, но недостаточно обоснованное

ПОСЛЕДНЕЕ

Лондон выступает за ужесточение санкций против КНДР

США не стремятся к конфликту с КНДР, считают ракетные испытания Пхеньяна военной эскалацией - постпред при ООН

Агрессия России обусловлена не только геополитическими и военными интересами, а также экономическими и внутреннеполитическими – Фриз

Депутаты БПП предлагают расширить гарантии клиентам банка "Михайловский"

В Вашингтоне нет намерений и желания работать эксклюзивно с РФ по урегулированию конфликта в Украине, заявили в госдепе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить постельное бельё
РЕКЛАМА