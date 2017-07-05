Тиллерсон изучает вопрос о том, как США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений по Украине – госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пока собирает информацию и формирует свой собственный взгляд на вопрос урегулирования в Украине, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Госсекретарь формирует свой собственный взгляд и также собирает информацию о том, каким наилучшим образом США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений", - сказал он в среду на брифинге в преддверии визита госсекретаря США в Киев 9 июля.