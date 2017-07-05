После заявления Януковича любые решения суда по делу о госизмене будут никчемными – адвокат

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявляет, что после принятия его подзащитным решения о нежелании участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и об отзыве своих адвокатов любые решения Оболонского районного суда Киева по этому производству будут юридически никчемными.

"Подтверждаю, что наш клиент принял такое решение. Оно приводит к тому, что в деле о государственной измене ставится точка. Легитимность данному делу придавало только желание Виктора Януковича принять участие в процессе, дать показания, провести допрос свидетелей, установить истину по делу. Теперь любые решения, которые будут приняты судом по результатам рассмотрения данного дела, будут ничтожными", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление экс-президента Украины.

В.Сердюк отметил, что на последнем заседании суд "под политическим давлением со стороны первых лиц государства" принял решения, которые сделали невозможным участие В.Януковича в процессе. "Процесс без лица существовать не может", - подчеркнул он.

Адвокат также указал на то, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "5 каналу" 3 июля, понимая и зная, что будет вызываться защитой экс-президента в суд, заявил, что не может быть и речи, чтобы В.Янукович принимал участие в процессе в режиме видеоконференции.