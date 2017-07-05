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16:46 05.07.2017

Суд Киева начал рассматривать иск об отмене переименования проспекта Ватутина в Шухевича

Окружной административный суд города Киева начал рассматривать иск двух общественных организации об отмене решений Киевского городского совета по переименованию проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (Главнокомандующего УПА).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд начал рассмотрение иска об отмене решений Киевского горсовета, поданного организациями Еврейская правозащитная группа и Антифашистская правозащитная лига.

Под зданием суда проходит митинг активистов партии "Свобода". Несколько человек с партийными флагами стоят напротив центрального входа в здание суда на улице Петра Болбочана и призывают суд принять законное и справедливое, по их мнению, решение, которое должно оставить в силе решение Киевсовета о переименовании проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Как сообщалось, в июне 2016 года комиссия по вопросам наименований Киевсовета рекомендовала Киевскому городскому голове внести в Киевский горсовет представление о переименовании ряда столичных топонимов, в т.ч. проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича, после соответствующего предложения Украинского института национальной памяти. Однако в декабре того же года Киевсовет не поддержал это решение.

1 июня Киевсовет все же проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича (главнокомандующего Украинской повстанческой армии – ИФ). За это решение на заседании столичного горсовета в четверг проголосовало 69 депутатов.

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