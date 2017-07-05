В Украине продолжает расти число сторонников HATO как гаранта безопасности страны - соцопрос

Число сторонников вступления в НАТО, как гарантии государственной безопасности, продолжает расти в Украине по сравнению с прошлыми периодами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова 9-13 июня 2017 года при поддержке программы "Матра" посольства Нидерландов.

Как отмечается в пресс-релизе "Общественное мнение населения Украины о НАТО", сторонников вступления в НАТО в Украине 47,2%, сторонников внеблокового статуса – 30,7%, сторонников военного союза с РФ и странами СНГ - 6,1%, других вариантов – 2,3%.

При этом в мае 2016 году сторонников вступления в НАТО было 43,3%, а в апреле 2012 года – лишь 13%, тогда как сторонников военного союза с РФ и СНГ год назад было 7,1%, а в 2012 – 26,2%, а внеблокового статуса в 2016 году было 25,1%, в 2012 – 42,1%.

В 2017 году на западе Украины членство в НАТО как залог безопасности выбирают 81% жителей, в центре Украины - 68%, на юге - 20%, на востоке - 32%.

О готовности принять участие в референдуме о членстве в НАТО заявили 66% респондентов, при чем 81% на западе страны и лишь 42% на юге. На этом референдуме 69% проголосовали бы за вступление в НАТО и 26% против. В апреле 2012 года результаты голосования были бы противоположными: 61% проголосовали бы против вступления в НАТО и только 28% - за.

В то же время результаты гипотетического референдума были бы разными в разных регионах Украины и в 2017 году: на западе 71% за и 11% против, в центре 52% за, и 30% против, на юге 25% за и 43% против, на востоке 32% за и 53% против.

Для тех, кто готов проголосовать за членство Украины в НАТО, главным аргументом является то, что НАТО "даст гарантию безопасности Украины" - это является основным мотивом для 86% сторонников НАТО. Еще весомыми мотивами является то, что членство в НАТО позволит укрепить и модернизировать украинскую армию (33%) и что Украина будет иметь больший авторитет на международной арене (25%).

Определяющим аргументом негативного отношения к членству Украины в НАТО являются опасения, что это сможет втянуть Украину в военные действия НАТО (для 44% тех, кто проголосовал бы против вступления Украины в НАТО), что это спровоцирует РФ на прямую военную агрессию (28%) и убежденность, что Украина в принципе должна быть внеблоковым государством (27%).

В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Соцопросы 2012-2016 гг были проведены фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива в сотрудничестве с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.