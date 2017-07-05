События

10:57 05.07.2017

В Киеве зарегистрировано наибольшее число переселенцев

В столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", - сказал Н.Поворозник во время "круглого стола" "Долгосрочные решения и социальное жилье для ВПЛ: международный опыт и украинская практика" в Киеве в среду.

По его словам, 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают соответствующие льготы, около 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.

Замглавы КГГА также констатировал проблему обеспечения переселенцев жильем.

"Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев", - добавил Н.Поворозник.

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