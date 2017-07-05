Пять человек стали жертвами попадания ракеты по пляжу в Ливии

Пять человек погибли и 25 получили ранения в результате разрыва ракеты, которая упала на пляж в столице Ливии Триполи, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Этот пляж расположен неподалеку от международного аэропорта Митига на востоке Триполи.

По данным СМИ, на территории аэропорта произошло столкновение между местными группировками, в ходе которого была пущена ракета, в итоге разорвавшаяся на пляже.

С 2011 года после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране фактически царит двоевластие, происходят столкновения различных вооруженных группировок.