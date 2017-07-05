События

03:26 05.07.2017

Киберполиция остановила новую масштабную атаку Petya, заблокировав рассылку с серверов М.Е. Doc.

Киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc, об этом сообщил Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке поздно вечером 4 июля.

"Сегодня специальные агенты департамента киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры - прекратили второй этап кибератаки Petya", - отметил министр внутренних дел.

Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса.

"Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Росийской Федерации", - сообщил министр.

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