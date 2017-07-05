Мустафа Джемилев провел встречу с Реджепом Эрдоганом в Анкаре

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Украины провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре во вторник, 4 июля, сообщает агентство Anadolu.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял лидера крымскотатарского народа и депутата Верховной Рады Украины Мустафу Абдульджемиля Кырымоглу. Встреча прошла в Президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Согласно сообщению пресс-службы Меджлиса крымскотатарского народа, встреча продлилась более часа, а темой встречи стала текущая ситуация в Крыму, сложившаяся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины, несогласных с незаконной аннексией полуострова Российской Федерацией.

"Лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключенных Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителей Меджлиса крымскотатарского народа", - говорится в сообщении на сайте Меджлиса.

В свою очередь, Р.Эрдоган заверил М.Джемилева в беспрекословной поддержке со стороны Турецкого государства крымскотатарского народа.

"Президент Турции отметил стойкость своей позиции относительно нерушимости территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Он сообщил, что властями Турции принимаются меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами. Президент Турецкой Республики подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, которое ознаменует единство мусульман Украины", - отмечают в сообщении на сайте Меджлиса.